«Омерзительная практика»: известный омский актер отреагировал на скандал с Гончаруком

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Известный в Омске актер Иван Притуляк публично отреагировал на обвинения в домогательствах, прозвучавшие в адрес преподавателя Александра Гончарука от нескольких его бывших учениц. Свое мнение артист изложил на личной странице во «ВКонтакте».

В своем посте омич решил разобрать проблему с трех сторон – как журналист, актер и психолог. Он обратил внимание на психологические механизмы домогательств, неравенство возможностей между наставником и студентом и на то, какую травму получает пострадавший.

Притуляк подчеркнул, что не обобщает ситуацию на все театральные вузы и коллективы, но считает, что почва для подобного существует. Среди благоприятствующих факторов он назвал дисбаланс власти, преклонение перед авторитетом, психологическое давление при отказе и среду, где личные границы размываются. Актер пообещал продолжить тему и заявил, что практика совращения детей должна быть остановлена вне зависимости от срока давности.

– Омерзительная практика соблазнения детей должна быть прекращена. Независимо от сроков давности, – говорится в публикации Притуляка.

Сам Александр Гончарук обвинения пока никак не прокомментировал, молчат и силовые структуры – официальных данных от них не поступало. В омском музыкально-педагогическом колледже, где работает преподаватель, назвали эту информацию бредом.