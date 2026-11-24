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Резкое ухудшение погоды из-за ледяного дождя спровоцировало массовые аварии на дорогах Омской области 23 ноября. Об этом на брифинге сегодня в Международном мультимедиа центре «Евразия Сегодня» сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД УМВД России по Омской области Наталья Бобылева.

По ее данным, уже в первые полтора-два часа утреннего движения зарегистрировали 27 столкновений без пострадавших. К вечеру количество таких происшествий выросло до 125 – это почти вчетверо превышает обычный уровень. Помимо этого, за сутки случилось шесть аварий с травмами: один участник движения погиб, еще восемь человек получили повреждения.

Водители не соблюдают безопасную дистанцию и не снижают скорость с учетом состояния дороги, отметила Бобылева.

Представитель Госавтоинспекции подчеркнула: даже на необработанном от гололеда покрытии автомобилист обязан выбирать скорость, позволяющую держать машину под контролем. Статистика ноября также вызывает тревогу – за 23 дня в регионе погибли 14 участников дорожного движения, включая троих детей. Среди смертельных случаев были лобовые столкновения за городом и наезды на пешеходов; в частности, под колесами автомобиля погибла 17-летняя девушка, переходившая дорогу по «зебре». В минувшую субботу на федеральной трассе Тюмень – Омск машину вынесло на встречную полосу, там погибли супруги и ребенок, а 13-летний подросток находится в тяжелом состоянии. С 1 декабря водителей начнут штрафовать на 500 рублей за шины, не соответствующие зимним требованиям.