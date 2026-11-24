Фото: ООО Магнит

Региональный оператор «Магнит» с 15 ноября 2026 года начал начислять пени за несвоевременную оплату вывоза твердых коммунальных отходов. Санкции распространяются в том числе на долги, накопившиеся за предыдущие периоды.

При этом у предпринимателей и организаций есть возможность избежать дополнительных расходов. Если полностью погасить задолженность до 31 декабря 2026 года, начисленные пени спишут. Тем, кто пока не может определить точную сумму долга, регоператор предлагает провести сверку расчетов.

– Размер пеней определен типовой формой договора на оказание услуг по обращению с ТКО, утвержденной постановлением Правительства РФ от 7 марта 2025 года № 293. При текущей ключевой ставке 14% для бизнеса на длинной дистанции штрафная составляющая способна заметно перекрыть сам долг. Речь идет не о прощении уже начисленных санкций, а о том, что при полном погашении долга за вывоз ТКО до 31 декабря ранее начисленные пени автоматически спишут, – пояснили в отделе по работе с юридическими лицами ООО «Магнит».

Фото: ООО Магнит

В компании также напомнили, что отсутствие задолженности за вывоз отходов может иметь значение при взаимодействии с контрагентами, получении кредитов и участии в закупках. Просроченные платежи способны осложнить деловые отношения и повлиять на оценку финансовой дисциплины организации.

Чтобы избежать накопления долгов, регоператор рекомендует компаниям установить регулярный график оплаты – до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Также стоит назначить ответственного за перечисление средств и сверку начислений, настроить автоматические напоминания о платежах и периодически проверять состояние расчетов с «Магнитом».

Уточнить сумму задолженности, а также запросить счет или универсальный передаточный документ можно по телефону 35-25-25, добавочные 231 и 467.