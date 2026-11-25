Фото: ГУФССП России по Омской области

Жительница Омского района через суд добилась возврата денег за дом, который подрядчик так и не достроил. Женщина заключила договор на строительство жилья из арболитовых блоков площадью 202,5 кв. м. Работы оценили в 5 млн рублей, сообщили в ГУФССП по Омской области.

При этом заказчица передала строителю 6 млн 750 тыс. рублей, однако тот не выполнил все обязательства. В доме не оказалось отопления, электрокотла, канализации на втором этаже, лестницы, входной двери и ограждения балкона. Женщина попыталась решить вопрос с подрядчиком, но ее претензия осталась без удовлетворения. В итоге она обратилась в суд.

В ходе разбирательства провели строительно-техническую экспертизу, которая выявила и другие недостатки. Специалисты обнаружили нарушения при монтаже кровли, замачивание конструкций, трещины на фасаде и цоколе шириной до 9 мм, отсутствие водоотливов, коррозию металлических элементов и трещины на стяжке пола. Суд частично удовлетворил иск женщины и расторг договор на строительство дома.

С подрядчика взыскали расходы на устранение недостатков, неустойку, компенсацию морального вреда, проценты за пользование чужими деньгами, штраф и судебные расходы. Всего к судебным приставам поступил исполнительный документ на взыскание 1 млн 924 тыс. рублей.

Пристав проверил имущество должника, запретил ему регистрировать сделки со зданиями, помещениями, земельными участками и транспортом, а также арестовал деньги на счетах. После этого строитель полностью погасил задолженность в срок, отведенный для добровольного исполнения решения суда.

Напомним, ранее сообщалось, что деньги закрытой омской фирмы решили отдать государству.