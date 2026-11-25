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В минувший понедельник, 23 ноября, в региональном отделении Социального фонда России сообщили, что с начала 2026 года санаторное лечение прошли 870 жителей Омской области, получивших производственные травмы или профессиональные заболевания. На их реабилитацию направили 11 млн рублей.

Всего до конца года фонд планирует оплатить лечение 1 139 жителям региона. В частности, в центре реабилитации «Омский» стандартный курс длится 21 день, а для пациентов с травмами позвоночника его продлевают до 42 дней.

При необходимости сопровождения по состоянию здоровья Соцфонд также берет на себя расходы на проживание второго человека. Получить путевку можно при условии, что санаторно-курортное лечение предусмотрено индивидуальной программой реабилитации.