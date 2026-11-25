Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омске одобрили строительство трех 18-этажных домов. Новый жилой квартал появится в Советском округе в границах улиц Малиновского, Тюленина и проспекта Королева. Проект поддержал архитектурно-градостроительный совет Омской области.

Общая площадь застройки составит 6 205,1 кв. м, а площадь помещений – 64 610 кв. м. Под квартиры отведут 47 157,9 кв. м. Всего в трех домах разместят 822 квартиры. Застройщиком выступит акционерное общество «Специализированный застройщик «ЗСЖБ № 6».

Для жителей квартала предусмотрят 331 машино-место, в том числе 127 – в подземном и надземном паркинге.

Также проект предусматривает развитие социальной инфраструктуры. До 1 декабря 2029 года планируется построить пристройку на 505 мест к гимназии № 9. На территории школы также собираются обустроить стадион и безопасный маршрут от жилого квартала. В связи с этим администрации Омска рекомендовали перезаключить договор с «ЗСЖБ № 6», изменив статус компании с застройщика на генерального подрядчика.

Напомним, что в конце октября областной архитектурно-градостроительный совет под руководством губернатора Виталия Хоценко уже поддержал доработанный проект комплексной застройки этого квартала, включая пристройку к гимназии № 9 на 505 мест. Тогда же сообщалось, что инвестор намерен безвозмездно передать помещение для участкового пункта полиции.