В Омск прилетел посол Беларуси

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В город с рабочим визитом прибыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Юрий Селиверстов. На встрече с губернатором Виталием Хоценко стороны обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества.

Как рассказал глава региона, республика удерживает третье место во внешнеторговом обороте Омской области, оставаясь одним из ее главных зарубежных партнеров. Местные предприятия и структуры активно взаимодействуют с Минской, Могилевской, Гомельской, Витебской, Гродненской и Брестской областями, а Омск поддерживает с центрами этих регионов побратимские отношения.

В настоящее время совместная работа сосредоточена в сельхозмашиностроении, нефтехимии и агропромышленном комплексе. По словам главы региона, стороны также планируют наращивать взаимодействие в строительном секторе и сфере креативных индустрий.