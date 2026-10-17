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·Политика·Николай Шпак

Омский депутат Сокин возглавил уже вторую структуру при облправительстве

Учредителями организаций выступают два региональных министерства.
Алексей Сокин

Депутат Омского горсовета Алексей Сокин назначен директором автономного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности». Смена руководителя зафиксирована в ЕГРЮЛ записью от 15 октября, сообщает портал «СуперОмск».

Организация работает с 1996 года. Кроме областного центра, в ее ведении находятся учебно-курсовые комбинаты жилищно-коммунального хозяйства в Таре и Калачинске.

Для Сокина это уже вторая руководящая позиция в структурах при региональном правительстве. С 2024 года он возглавляет АНО «Центр компетенций развития городской среды Омской области». Учредителями обоих учреждений выступают два областных министерства – имущественных отношений, а также энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Причины кадрового решения в учебном центре ЖКХ пока не называются. До Сокина учреждение возглавлял Евгений Вольф, ранее работавший врио генерального директора АО «Омскоблводопровод» и руководителем бюджетного учреждения Омска «Муниципальный приют для животных».

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·Политика·Николай Шпак

Омский депутат Сокин возглавил уже вторую структуру при облправительстве

Учредителями организаций выступают два региональных министерства.
Алексей Сокин

Депутат Омского горсовета Алексей Сокин назначен директором автономного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности». Смена руководителя зафиксирована в ЕГРЮЛ записью от 15 октября, сообщает портал «СуперОмск».

Организация работает с 1996 года. Кроме областного центра, в ее ведении находятся учебно-курсовые комбинаты жилищно-коммунального хозяйства в Таре и Калачинске.

Для Сокина это уже вторая руководящая позиция в структурах при региональном правительстве. С 2024 года он возглавляет АНО «Центр компетенций развития городской среды Омской области». Учредителями обоих учреждений выступают два областных министерства – имущественных отношений, а также энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Причины кадрового решения в учебном центре ЖКХ пока не называются. До Сокина учреждение возглавлял Евгений Вольф, ранее работавший врио генерального директора АО «Омскоблводопровод» и руководителем бюджетного учреждения Омска «Муниципальный приют для животных».

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Рубрика - Политика