Омский депутат Сокин возглавил уже вторую структуру при облправительстве

Учредителями организаций выступают два региональных министерства.

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Депутат Омского горсовета Алексей Сокин назначен директором автономного учреждения Омской области дополнительного профессионального образования «Учебный центр жилищно-коммунального хозяйства и повышения энергоэффективности». Смена руководителя зафиксирована в ЕГРЮЛ записью от 15 октября, сообщает портал «СуперОмск».

Организация работает с 1996 года. Кроме областного центра, в ее ведении находятся учебно-курсовые комбинаты жилищно-коммунального хозяйства в Таре и Калачинске.

Для Сокина это уже вторая руководящая позиция в структурах при региональном правительстве. С 2024 года он возглавляет АНО «Центр компетенций развития городской среды Омской области». Учредителями обоих учреждений выступают два областных министерства – имущественных отношений, а также энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

Причины кадрового решения в учебном центре ЖКХ пока не называются. До Сокина учреждение возглавлял Евгений Вольф, ранее работавший врио генерального директора АО «Омскоблводопровод» и руководителем бюджетного учреждения Омска «Муниципальный приют для животных».