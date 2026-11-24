Omskinform.ru

В Омске предложили дополнить герб города двумя золотыми молотами. С инициативой выступили старший научный сотрудник Музея имени Врубеля Евгений Груздов и начальник правового управления Омского горсовета Денис Голушков.

Основание – статус города трудовой доблести, присвоенный Омску в 2020 году. По методическим рекомендациям Геральдического совета при президенте РФ город вправе использовать изображение двух скрещенных золотых молотов, чтобы обозначить этот статус.

Проект решения горсовета предлагает дополнить золотой лавровый венок двумя скрещенными золотыми молотами позади. При этом старое изображение герба упразднять не собираются – у Омска будет два действующих вида герба. Рассматривать вопрос депутаты будут 25 ноября.

Напомним, что в ноябре инициативу дополнить герб Омска двумя золотыми молотами уже обсуждали: по эскизу их предлагали расположить по обеим сторонам золотой башенной короны о пяти зубцах, а рукояти перекрестить за короной.