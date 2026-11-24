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Государственная Дума во втором и третьем чтениях одобрила закон, по которому контрактная служба в армии и Росгвардии, а также работа в органах внутренних дел войдут в стаж муниципальной службы. Инициативу подготовили сенаторы и депутаты «Единой России» во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.

Раньше эти периоды учитывались в общем трудовом и государственном гражданском стаже, но не в муниципальном. Из-за этого бывшие военнослужащие не могли претендовать на высшие, главные и ведущие должности в органах местного самоуправления, где требуется от двух лет профильного стажа. Новые правила помогут участникам СВО трудоустраиваться в местные органы власти.

Кроме того, включение службы в стаж позволит назначать пенсию за выслугу лет, устанавливать надбавки к зарплате и рассчитывать длительность дополнительного отпуска.

По словам Володина, помощь защитникам страны остается для Госдумы одной из главных задач, а принятый закон даст участникам спецоперации еще один шанс проявить себя на гражданке.