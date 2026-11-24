Фото: управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В эфире программы «Хоценко о важном» 24 ноября губернатор Омской области Виталий Хоценко подвел итоги благоустройства и рассказал о планах на 2027 год. По словам главы региона, в 2026 году преобразились десятки общественных пространств, а в следующем году планируется продолжить обновление набережной Иртыша.

Отвечая на вопрос студентки Софии, которая поинтересовалась судьбой территории перед филиалом Президентской академии – она участвовала в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды», но не вошла в число победителей, – губернатор сообщил, что площадку все же приведут в порядок. Работы пройдут за счет внебюджетных средств, объединив усилия региона и соседних организаций, проект уже рассмотрел архитектурно-градостроительный совет.

Участок находится в центре Омска рядом с КДЦ имени Маяковского, библиотекой имени Пушкина и другими учреждениями, и давно требовал обновления. ОТП Банк и собственники кинотеатра «Маяковский» благоустроят территории у своих зданий, а регион займется тротуарами с гранитным покрытием, озеленением и внутренним двором. Также обновят прилегающую зону и фасады зданий, инициативу поддержали студенты и преподаватели академии.

Виталий Хоценко отметил, что поток обращений подтверждает востребованность благоустройства: увидев перемены, люди хотят видеть комфортную среду и в других повседневных локациях. Большую роль в отборе площадок играет голосование горожан по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Среди крупных объектов 2026 года губернатор назвал участки набережной Тухачевского, пляж «Центральный-2», площадь Бухгольца и территорию Омской крепости. Самым сложным по технологичности и сжатым срокам он назвал комплексное благоустройство Омской крепости с крупным фонтанным комплексом, которое удалось реализовать при поддержке президента России Владимира Путина и партнеров региона.

В районах области тоже приводят в порядок парки, центральные площади, мемориалы и молодежные площадки.