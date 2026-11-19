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В Омской области насчитывается более 54 тысяч участников регионального отделения «Единой России». При этом 37 тысяч человек официально состоят в партии, а 17 тысяч числятся ее сторонниками.

Такие сведения привел депутат Омского горсовета Константин Гаврик, назвав нынешнюю численность отделения рекордной за всю историю его существования.

Наибольший прирост численности за последние пять лет зафиксирован в Омском районе – 1 925 человек. Следом идут Любинский район с показателем около тысячи и Крутинский, где ряды пополнили 786 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе осенней кампании по выборам в региональный парламент кандидаты от «Единой России» заручились поддержкой избирателей и получили 35 депутатских мандатов из 44.