Фото: пресс-служба Омского горсовета

На главной футбольной арене Омска, в спорткомплексе «Красная Звезда», 19 ноября прошли финальные матчи команд, участвовавших в детско-юношеском турнире по футболу «Кубок Омского городского Совета 2026». Всего в отборе на Кубок участвовало более 30 школьных команд из всех округов города. На поле «Красной звезды» в итоге вышли 100 спортсменов из 10 школ.

– В этом году турнир проводился уже в третий раз, так что его вполне можно назвать традиционным. Главная цель, которую ставят депутаты при организации турнира, – популяризация спорта среди юных омичей. Толчок развитию любых видов спорта могут дать только соревнования, так что мы собираемся проводить их и в дальнейшем, – сообщил депутат горсовета, руководитель «Центра развития детско-юношеского спорта «Пионер» Алексей Половников.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

То, что приверженность к здоровому образу жизни и к спорту для депутатов ОГС не пустые слова, они показали наглядно, приняв участие в товарищеском матче с коллегами из регионального Заксобрания. Кроме парламентариев в состав команд вошли представители родительского актива и тренеры детских команд. По окончании матча, в котором, конечно же, победила дружба, его участники приняли участие в награждении юных футболистов. Призы и подарки вручались лучшим бомбардирам, лучшим вратарям, лучшим защитникам. Золотые медали турнира достались команде средней образовательной школы № 48, серебро – команде СОШ № 77, бронза – СОШ № 7.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

– Турнир принес его участникам незабываемые эмоции и впечатления, поднял спортивный дух. Мы видели, что совсем еще юные футболисты отдавались игре со всей искренностью, самоотверженностью и смелостью, свойственным настоящим спортсменам, настоящим бойцам. Тот факт, что наш Омск становится центром детского и юношеского спорта вселяет уверенность в светлое будущее нашего города, – прокомментировал итоги матчей депутат ОГС, инструктор сборной команды РФ по фехтованию – ПОДА Александр Кузюков.

Как выяснилось, кроме медалей и призов организаторы турнира на Кубок Горсовета приготовили для его финалистов настоящий сюрприз – встречу с легендой отечественного спорта, бывшим капитаном сборной России по футболу Алексеем Смертиным.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

– Несмотря на то, что футбол игра коллективная, не забывайте и про свою личную ответственность за результат матча, никогда не бойтесь спрашивать с себя. И даже если вы достигли какого-то определенного уровня, помните, что за этим уровнем есть следующий. И так, постепенно, вы можете добраться до профессионального футбола, – напутствовал Смертин юных омских спортсменов. – Любите футбол, играйте в футбол и обязательно прислушивайтесь к словам тренеров и родителей. Они желают вам только добра.

Организаторы турнира по футболу на Кубок Омского городского Совета подчеркнули, что они планируют и дальше поддерживать его, поскольку кроме очевидной пользы от повышения интереса омичей к здоровому образу жизни такие соревнования формируют у молодежи позитивный образ Омска как города, в котором хочется жить, учиться и работать.