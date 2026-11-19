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Оптимальное время для покупки и установки живой ели или сосны – за три-пять дней до Нового года, с 26 по 28 декабря, рассказала «РИА Новости» руководитель консультационного центра «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» Галина Лаухина. Для пихты срок сдвигается на 5–7 дней до праздника.

Перед тем как занести дерево в комнату, его стоит на два-три часа оставить в прохладе, например на балконе, чтобы оно привыкло к перепаду температур.

Ставить ель или сосну лучше подальше от батарей и других источников тепла. Так хвойное дерево не осыплется раньше времени и сохранит свежий вид до конца новогодних каникул, пояснила эксперт.