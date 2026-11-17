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К новогодним праздникам 2027 года в Омской области намерены подготовить около 7 тыс. хвойных деревьев. По сравнению с прошлым годом объем заготовки сократится на 30,5 %. Об этом сообщил РБК Омск со ссылкой на заместителя начальника регионального Главного управления лесного хозяйства Федора Купрейкина.

Для сравнения, к празднованию Нового 2026 года в лесхозах Омской области подготовили свыше 10 тыс. сосен и елей. Из этого количества покупатели приобрели 6,3 тыс. деревьев.

– Мы каждый год видим, что люди покупают все меньше новогодних елок. В связи с уменьшением спроса в этом году планируется несколько снизить объемы заготовки новогодних деревьев: ожидаем, что лесхозы заготовят порядка 7 тыс. деревьев, – подчеркнул Купрейкин.

Приобрести новогоднюю сосну или ель напрямую в лесхозе можно будет по цене от 400 рублей. Итоговая стоимость будет определяться высотой дерева. В Главном управлении лесного хозяйства ожидают, что расценки не изменятся по сравнению с прошлым годом.