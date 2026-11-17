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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении административных штрафов за ряд нарушений. В частности, предлагается повысить наказание за распространение экстремистских материалов и дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Изменения затронут сразу 29 статей КоАП РФ. Как отмечается в пояснительной записке, пересмотр размеров штрафов необходим, чтобы привести административные наказания в соответствие с текущей экономической ситуацией.

– Этот метод позволяет сохранить справедливое соотношение между размером штрафа и степенью общественной опасности правонарушения, – сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

В частности, предлагается увеличить штрафы за дискредитацию российской армии. Для граждан они составят от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 200 тыс. до 370 тыс. рублей, а для организаций – от 600 тыс. до 1 млн рублей. Сейчас размеры взысканий составляют 30–50 тыс., 100–200 тыс. и 300–500 тыс. рублей соответственно.

Значительно вырастут и штрафы за массовое изготовление, распространение и хранение экстремистских материалов, включенных в специальный перечень. Для граждан наказание увеличится с нынешних 1–3 тыс. до 50–100 тыс. рублей. Должностным лицам будет грозить штраф от 100 тыс. до 200 тыс. рублей вместо нынешних 2–5 тыс. рублей, а организациям – от 800 тыс. до 2 млн рублей вместо 100 тыс. – 1 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что омичам станет доступен новый способ оплаты железнодорожных билетов.