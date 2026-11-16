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В ближайшие дни депутаты Государственной думы рассмотрят законодательные инициативы, направленные на усиление ответственности за ряд правонарушений. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

– Предлагается усилить административную ответственность за совершение ряда правонарушений, среди которых: производство и массовое распространение экстремистских материалов и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов нашей страны, – написал Володин в своем макс-канале.

Парламентарий пояснил, что корректировки затронут в общей сложности 29 статей Кодекса об административных правонарушениях. Помимо увеличения денежных взысканий за существующие проступки, документ вводит новые составы за повторные нарушения. Изменения коснутся наказаний за мелкое хулиганство, реализацию алкоголя несовершеннолетним, распитие спиртного или употребление наркотических средств в общественных местах, а также за игнорирование запретов на курение.

По словам спикера Госдумы, действующие размеры штрафов долгое время не пересматривались и перестали выполнять сдерживающую роль, что создает угрозу для безопасности граждан и подрастающего поколения. Профильный комитет нижней палаты ранее уже поддержал инициативу о первом чтении законопроекта, предполагающего почти двукратное увеличение ряда санкций.