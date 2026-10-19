В Омской области ищут главу приграничного района

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В Омской области начался прием документов от кандидатов на должность руководителя Исилькульского района. Претенденты могут подать заявки до 20 ноября. Напомним, что Исилькульский район находится на границе с Республикой Казахстан.

Напомним, что процесс назначения проходит по обновленному законодательству: отбор через конкурсные комиссии ушел в прошлое. Теперь губернатор утверждает не менее двух кандидатур на основе предложений от парламентских партий, Общественной палаты и муниципальных ассоциаций, после чего окончательный выбор делают районные депутаты. Врио главы Исилькульского района в настоящее время работает Владимир Туров.

Аналогичные кампании развернулись еще в двух муниципалитетах. Прием предложений по кандидатуре мэра Омска идет до 17 ноября. На должность главы Усть-Ишимского района заявки принимают до 19 ноября. Сейчас пост градоначальника Омска занимает Сергей Шелест, а врио главы Усть-Ишимского района является Владимир Лютенко.