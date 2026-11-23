Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Минске прошли переговоры представителей Омской области и Республики Беларусь, посвященные развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По итогам заседания Совместной комиссии стороны согласовали план совместной работы на 2027–2029 годы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В подписании документа приняли участие губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко. План определяет основные направления взаимодействия сторон на ближайшие три года.

Особое внимание в нем уделено промышленности и сельскому хозяйству. Стороны намерены расширять кооперацию между предприятиями и реализовывать совместные проекты в аграрной сфере. Кроме того, в числе приоритетов – развитие связей в науке, образовании, культуре и спорте.

В ходе заседания участники также подвели итоги выполнения предыдущего плана сотрудничества, принятого в 2024 году, и обсудили дальнейшие перспективы партнерства. Теперь работу продолжат в рамках новой программы.

Напомним, ранее сообщалось, что Хоценко встретился с Лукашенко и рассказал о планах Беларуси по развитию сотрудничества с Омской областью.