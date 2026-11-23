Фото: admomsk.gosuslugi.ru

В Омске начали реконструкцию недостроенного здания на проспекте Мира, 71/4. В Советском округе вместо него появится современный административно-торговый комплекс с подземной парковкой. Общая площадь трехэтажного здания с цокольным этажом составит 6 711,8 кв. метра.

Новые торговые площади смогут одновременно принимать до 350 человек. На цокольном этаже обустроят подземную парковку на 50 автомобилей. Здесь же разместят контрольно-пропускной пункт, санузлы для посетителей, технические помещения и площадку для размещения первичных средств пожаротушения.

Первый этаж займет просторный торговый зал. Кроме того, здесь предусмотрены тамбур, помещение для загрузки товаров и санузлы. На втором этаже разместят офисы со свободной планировкой, а также дополнительные санузлы и технические помещения.

О планах реанимировать жуткий недострой «Омск-информ» сообщал в июне прошлого года.

Оценку объекта проводило омское «Архбюро 91», а застройщиком является ООО «Гортэн», специализирующееся на торговле легковыми и грузовыми машинами. Однако с момента основания в 2018 году компания не заработала ни рубля.