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На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже известного в Омске суши-бара. При этом заведение заметно подешевело с весны когда до этого выставлялось на продажу. Теперь за бизнес запрашивают 5 млн рублей.

Суши-бар «Зебры» работает в торговом центре «Топаз» на проспекте Карла Маркса, 5а. Владелец решил продать заведение вместе с мебелью и всем необходимым оборудованием. По информации из объявления, ресторан существует в Омске уже 12 лет и располагает примерно сотней посадочных мест.

Бренд «Зебры суши-бар» официально зарегистрировали в 2010 году, но к 2021 году действие товарного знака завершилось. При этом компания-владелец ООО «Зебры» была ликвидирована на два года раньше.

В налоговой отчетности за 2025 год указана чистая прибыль предприятия в размере 2,5 млн рублей. Выручка за тот же период достигла 52,1 млн рублей. Среднее количество сотрудников компании составляло 14 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что омский ресторан «У Пушкина» может сменить хозяина после миллионного иска.