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Омская область заняла 31-е место в общероссийском рейтинге регионов по уровню доходов населения. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости.

По подсчетам аналитиков, во втором квартале 2026 года среднедушевой доход жителей региона составлял 59,6 тыс. рублей в месяц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4,6 %.

При составлении рейтинга эксперты учитывали соотношение среднедушевых доходов населения и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В Омской области этот показатель достиг 2,55.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 6,28, Чукотский автономный округ (5,48) и Ненецкий автономный округ (5,42). Последние строчки заняли Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Тыва.

В целом по стране разрыв между регионами оказался значительным: соотношение доходов и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг варьируется от 1,21 до 6,28. Таким образом, разница между минимальным и максимальным значениями превышает пять раз.

Напомним, ранее сообщалось, что омские вахтовики не стали стесняться просить большие зарплаты.