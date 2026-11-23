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Легендарный омский футболист Дмитрий Сычев оказался в центре очередного скандала. Компания по организации серф-туров, одним из акционеров которой он является, задолжала сотрудникам более 800 тысяч рублей. Согласно данным макс-канала «Mash на спорте» взысканием невыплаченных зарплат занимаются судебные приставы.

Сумма исполнительного взыскания с Go Surf Retail достигла 818 тысяч рублей. Основанием стали долги по выплатам сотрудникам. При этом средняя цена одного организуемого компанией тура составляет 3-4 тысячи долларов, что примерно вдвое меньше задолженности перед персоналом.

Отметим, что компания Go Surf Retail занимается организацией серф-туров за границу. В числе предлагаемых направлений – Филиппины, Индонезия, Шри-Ланка, Мальдивы, Марокко и Португалия. Бывшему нападающему «Локомотива» Дмитрию Сычеву принадлежит пятая часть бизнеса.

Напомним, ранее с финансовыми проблемами столкнулся и омский футбольный клуб «Иртыш», которым до недавнего времени руководил Сычев. В конце октября Межрайонная инспекция ФНС № 20 обратилась в суд с заявлением о признании клуба банкротом из-за неуплаченных налогов на общую сумму 11,7 млн рублей.