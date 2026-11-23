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В Омской области в 2027 году вырастут тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующий приказ планируют выпустить в ближайшее время. Об этом сообщил «СуперОмск» со ссылкой на Региональную энергетическую комиссию (РЭК) Омской области.

Сейчас документ проходит обязательную антикоррупционную экспертизу. Окончательно утвердить новые тарифы в РЭК рассчитывают на заседании правления комиссии в декабре 2026 года.

При этом в первом полугодии 2027 года стоимость электроэнергии для жителей региона не изменится. С 1 января по 30 июня будут действовать тарифы, установленные на вторую половину 2026 года.

Повышение запланировано на 1 июля следующего года. При этом какими будут новые расценки, пока не сообщается.