Фото: пресс-служба ОмГАУ

В Омской области взялись за сроки подключения к воде, канализации и электричеству. Как сообщило региональное Минэкономразвития 19 ноября, возобновилась работа по «Сквозному инвестиционному потоку» – проекты должны сократить время техприсоединения. На заседании рабочей группы по показателям Национального рейтинга инвестклимата рассмотрели актуализацию целевых показателей – основанием стали обновленные федеральные требования. Задача – синхронизировать работу с Национальной моделью целевых условий ведения бизнеса.

– Призываю участников к активному обсуждению, – обратился к собравшимся зампред правительства Омской области Андрей Шпиленко.

По данным Минэкономразвития региона, в «ОмскВодоканале» срок подключения к водоснабжению и водоотведению сократился с 42 рабочих дней в 2025 году до 20 дней в 2026-м. Получение техусловий планируют за 5 дней вместо 7, подписание договора – за 19 дней вместо 20. Для крупных инвесторов выделят персонального менеджера, а цифровые сервисы расширят на базе «Битрикс-24».

В «Омскоблводопроводе» срок подключения к холодному водоснабжению уменьшили с 66 дней в 2025 году до 20 дней в 2026-м, к 2027 году планируют выйти на 15 дней. Там внедряют «Личный кабинет инвестора» и программное обеспечение «Техническое присоединение». В «Омскэлектро» срок подключения к электросетям сократился с 32 дней до 15, к 2027 году рассчитывают на 13 дней. В компании утвердили регламент выполнения техусловий с закреплением ответственных лиц и чек-листы для специалистов.

Все проекты пройдут согласование с предпринимательским сообществом. К работе привлекут собственников компаний, которые пользовались услугами техприсоединения.