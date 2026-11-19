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В Омской области выставляют на торги крупный земельный массив площадью почти 50 гектаров, который власти предлагают отдать под создание нового агрохолдинга. Речь идет об участке в Новокошкульском сельском поселении Тюкалинского района, расположенном неподалеку от болота Бирюли.

Как сообщили в региональном Агентстве развития и инвестиций, площадка находится в зоне активного земледелия и имеет удобный выход к региональным дорогам для вывоза урожая и переброски сельхозтехники. На территории полностью отсутствуют капитальные постройки – будущий инвестор получит «чистый лист», где можно с нуля возвести элеваторы, зернохранилища, сушильные комплексы или цеха по переработке сырья.

Земля имеет сельскохозяйственное назначение и подходит для выращивания пшеницы, рапса, подсолнечника, а также для формирования кормовой базы. Участок уже прошел процедуру межевания с четким определением границ и сейчас находится в муниципальной собственности.

Забрать землю бизнес сможет в долгосрочную аренду на срок от 3 до 49 лет. Итоговую стоимость контракта определят по результатам открытого аукциона, дата проведения которого пока не уточняется.