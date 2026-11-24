Фото: yandex.ru/maps

С 2027 года налоговая служба начнет пристальнее следить за переводами, которые похожи на бизнес. Для этого Федеральная налоговая служба и Центробанк РФ автоматизируют обмен данными, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу федерального Минфина.

Новый механизм нацелен на тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без регистрации, а также на тех, кто умышленно уклоняется от уплаты налогов с регулярно получаемых от физлиц доходов. Семейные переводы на личные счета и поступления, не связанные с бизнесом, под проверки не попадут.

– Модель риск-ориентированного анализа обеспечит сбалансированный подход к оценке получаемой информации об операциях по счетам, – заявили в Минфине.

В министерстве добавили, что все передаваемые сведения будут защищены режимом налоговой тайны.