Летом 2026 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области проверили ООО «Производственная компания «Вершина», работающее в поселке Конезаводский Марьяновского района. На предприятии нашли нарушения.
В образцах кефира торговой марки «Мишарское» найдены дрожжи и бактерии группы кишечной палочки. Кроме того, проверяющие зафиксировали антисанитарное состояние производственных помещений и технологического оборудования.
– В ходе проверки отобранные образцы проб молочной продукции (кефир в потребительской упаковке ТМ «МИШАРСКОЕ») производства ООО «ПК «Вершина» не соответствуют требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» по микробиологическим показателям – обнаружены дрожжи в количестве 200 КОЕ/см3 (при нормируемом значении не менее 10000), обнаружены БГКП (колиформы) в 0,1см3 (при нормируемом значении – не допускается в 0,1 см3). Также выявлены нарушения в части неудовлетворительного санитарно-гигиенического, а также санитарно-технического содержания производственных помещений и технологического оборудования и др., – заявили в региональном Роспотребнадзоре.
Арбитражный суд Омской области 19 ноября вынес решение о привлечении компании к административной ответственности и назначил ей штраф. Пока постановление не вступило в законную силу.