Фото: magnific.com

В Омске закрывается магазин туристического снаряжения Riegel. О прекращении работы сообщили в официальной группе торгового объекта в соцсети.

Как уточнил «СуперОмску» сотрудник организации, с 1 декабря торговая точка закрывается, но бренд продолжит развиваться онлайн.

«Ригель» работал с 1995 года и за это время не раз менял адреса: магазин располагался на улице 10 лет Октября, затем в районе площади Бударина. В этом году он вернулся на 10 лет Октября, 127.

Компания специализировалась на пошиве туристической одежды и аксессуаров. Товарный знак зарегистрирован в 2019 году, а владельцем на момент публикации является предприниматель Павел Капустин.