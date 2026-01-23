В Омске появится новая библиотека со студией звукозаписи

Она появится после реконструкции старой.

Фото: yandex.ru/maps

В этом году в Омске реконструируют бибилотеку им Н. Г. Чернышевского на ул. Дмитриева, в Кировском округе. Об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Библиотека, выигравшая грант федерального бюджета, пройдет масштабную реконструкцию в рамках нацпроекта «Семья», рассказал градоначальник. В реконструированной модульной библиотеке разместятся фойе, зал для детей и подростков, зал для молодежи и взрослых, зал творческих инициатив и фотостудия со студией звукозаписи.

Фото: yandex.ru/maps

Город взял на себя обязательство провести капитальный ремонт здания. Уже началась подготовка проектной документации, после завершения тендера начнется реализация ремонтных работ.

После обновления библиотека обретет современное многофункциональное пространство, включающее несколько специализированных залов, оснащенных новейшим оборудованием.