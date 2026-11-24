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Моторные масла G-Energy производства «Газпромнефть – смазочные материалы» заняли первое место в премии потребительского доверия «Бренд года «За рулем». Победителя в категории моторных масел выбрали сами автомобилисты в ходе общероссийского голосования.

Продукцию выпускают в том числе на крупнейшей промышленной площадке компании в Омске. Здесь производят смазочные материалы для различных типов двигателей и условий эксплуатации. Всего ассортимент включает более 150 видов моторных масел, а также трансмиссионные и другие технические жидкости и смазки.

Премия «Бренд года «За рулем» проводится с 2023 года. В 2026 году победителей определяли в 12 номинациях, а в голосовании приняли участие рекордные 240 тыс. человек. Организаторы отмечают, что особенность конкурса – выбор лучших продуктов непосредственно потребителями.

Генеральный директор компаний Сергей Стародубцев назвал победу подтверждением доверия автомобилистов, которые оценивают продукцию в реальных условиях эксплуатации.

— Это не просто признание качества нашего продукта, прежде всего – знак доверия со стороны автомобилистов, которые ежедневно делают свой выбор на практике. Именно мнение потребителей – самая объективная оценка нашей работы, главный стимул двигаться вперед и задавать высокие стандарты качества. Эта победа принадлежит не только команде «Газпромнефть-СМ», но и всем, кто нам доверяет, – подчеркнул Стародубцев.

Процедуру отбора номинантов и голосования обеспечивал исследовательский холдинг РОМИР.

— Со своей стороны РОМИР обеспечивает прозрачность и беспристрастность процедуры отбора и голосования, – прокомментировала Людмила Фукова, старший директор по работе с клиентами РОМИР. — Мы опираемся на данные о реальном потребительском поведении и используем исследовательские инструменты, которые позволяют максимально объективно определить лидеров.

Для формирования списка участников премии использовали данные общероссийской Потребительской панели, позволяющей анализировать поведение покупателей.