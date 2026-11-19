Фото: Кадастровый центр Омской области

В Омской области работодателям компенсируют зарплату новых сотрудников из числа тех, кому особенно трудно найти работу. Речь о субсидиях за прием ветеранов боевых действий, людей с инвалидностью, многодетных и одиноких родителей, сообщили в Кадровом центре Омской области.

Размер выплаты – до трех МРОТ с учетом страховых взносов и районного коэффициента. Деньги перечисляют поэтапно: через месяц, три и шесть после начала работы нового сотрудника. В 2026 году омские компании получили на компенсацию затрат на зарплату таких работников свыше 2 млн рублей. Выплаты были произведены 37 компаниям.

Отдельно поддержка покрывает расходы на обустройство рабочих мест для инвалидов I и II групп и ветеранов боевых действий с инвалидностью – до 200 тыс. рублей на каждое. Потратить деньги разрешено на особую мебель, специализированное техоснащение и иные приспособления.

Кроме того, программа «Мобильность 2.0» компенсирует работодателям часть затрат на привлечение специалистов из других регионов. Лидерами по ее реализации стали Калачинский, Знаменский, Называевский и Омский кадровые центры.