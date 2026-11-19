Фото: Magnific.com

На одном из популярных сайтов объявлений появилось предложение о продаже готового пекарско-кондитерского производства в Омске. За действующий бизнес с полным комплектом оборудования владелец просит 3 миллиона рублей.

Производственный цех площадью 324 квадратных метра расположен на улице Академика Павлова, 22, литера М. Недвижимость находится в аренде (ее стоимость составляет 160 тысяч рублей в месяц) и в цену сделки не входит – покупателю передается именно бизнес и вся техника, находящаяся в собственности.

Самому предприятию уже 10 лет. Согласно данным из объявления, при ежемесячной выручке в 3 миллиона рублей и расходах в 2,7 миллиона чистая прибыль составляет 300 тысяч рублей в месяц, что позволяет окупить вложения за 10 месяцев. Продукция реализуется через собственный розничный магазин.

Внутри оборудованы пекарский и кондитерский цеха, участки для просеивания муки и изготовления сэндвичей, склады, моечные, бытовые помещения для персонала, а также зона погрузки с пандусом.