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В Омске выставили на продажу действующий пансионат для пожилых людей и инвалидов. За готовый бизнес владелец рассчитывает получить 15 млн рублей. Объявление появилось на одной из площадок по продаже недвижимости и бизнеса.

Как утверждает продавец, пансионат работает уже 10 лет и имеет сложившуюся репутацию. Решение о продаже он объяснил переездом в другой регион. По его словам, бизнес полностью укомплектован персоналом, а все рабочие процессы отлажены. Новому владельцу обещают передать необходимую документацию, познакомить с особенностями работы и обеспечить сопровождение на этапе перехода.

Согласно объявлению, ежемесячная выручка пансионата составляет около 2,2 млн рублей, расходы – 1,7 млн рублей. Таким образом, заявленная чистая прибыль достигает 500 тыс. рублей в месяц. Продавец также оценивает рентабельность вложенного капитала в 20 % и указывает срок окупаемости бизнеса в 30 месяцев.

В пансионате работают 20 сотрудников со средней зарплатой 30 тыс. рублей. Для размещения постояльцев используется арендованное помещение площадью 2,5 тыс. кв. метров. Стоимость аренды составляет 430 тыс. рублей в месяц. Кроме того, в объявлении упоминается прилегающая территория площадью два гектара.

Продавец рассчитывает, что новый собственник сможет продолжить работу по уже выстроенной модели без необходимости начинать бизнес с нуля.