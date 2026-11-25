Фото: пресс-служба Омского горсовета

Рассмотрение проекта бюджета Омска на 2027 год и плановый период 2028–29 годов стало основным пунктом повестки дня пленарного заседания Омского городского Совета (ОГС), состоявшегося 25 ноября. С докладом по этому вопросу перед депутатами выступила директор департамента финансов администрации города Ольга Илютикова. Она напомнила, что общая сумма доходов и расходов городской казны в 2027 году запланирована в размере 41,34 млрд рублей. Основным бюджетообразующим налогом по-прежнему останется НДФЛ, который принесет в бюджет 12,6 млрд рублей. Объем неналоговых доходов составит 2,9 млрд рублей.

Отличительной особенностью финансового документа станет его «сбалансированность и бездефицитность». Город не станет брать в долг, а срок погашения ранее взятых кредитов удалось перенести на 2030 год. Основные расходы городской казны – более 65 % от общей массы – придутся на социальную сферу.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

– Вместе с тем мы предусмотрели средства на развитие инфраструктуры города, коммунальной сферы и повышение качества жизни городской среды для продолжения реализации национальных проектов. Так, проектом бюджета обеспечены в полном объеме доли софинансирования за счет средств города на выполнение капремонта школ и дошкольных учреждений, ремонта дорог, ремонта тепловых сетей, строительства детских садов. За три года на эти цели будет выделено более 3 млрд рублей. В одном только 2027 году расходы на реализацию нацпроектов составят почти 1,64 млрд рублей. Наибольший объем инвестиционных расходов придется на строительство двух детских садов. На содержание и развитие инфраструктуры города в проекте бюджета на следующий год предусмотрено более 9 млрд рублей или 22 % от общей суммы всех расходов, – сообщила Ольга Илютикова.

Сверстанный проект бюджета ранее был рассмотрен всеми профильными комитетами ОГС, поэтому на пленарном заседании доклад директора департамента финансов дискуссий не вызвал и депутаты большинством голосов приняли документ в первом чтении.

Фото: пресс-служба Омского горсовета

– Конечно, нам всем хочется, чтобы доходы и расходы бюджета были больше тех, которые мы сегодня рассмотрели. Будем над этим работать, и как показывает практика, первоначальные параметры бюджета всегда корректируются в большую сторону. Происходит это как за счет роста собственных доходов города, так и за счет поддержки федерального центра. Кроме того, дополнительные субсидии и субвенции поступают в муниципальный бюджет благодаря активной работе правительства Омской области и губернатора Виталия Хоценко. В последние годы объем таких поступлений составляет от 4 и более миллиардов рублей ежегодно. Это позволяет реализовать ряд дорогостоящих проектов, связанных с благоустройством города, и решать множество других важных задач, – прокомментировал итоги голосования депутатов председатель ОГС Владимир Корбут.

В режиме второго чтения ОГС рассмотрит бюджет Омска на 2027 год 16 декабря. До этого времени в комитетах депутаты будут работать над постатейным распределением средств. При этом будут учитываться замечания и предложения омичей, поступившие в рамках публичных слушаний 13 ноября.