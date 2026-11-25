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В Омскую область направят еще более 3 млрд рублей из федерального бюджета на развитие особой экономической зоны «Авангард». Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем макс-канале.

– По результатам второго конкурсного отбора штабом Правительственной комиссии по региональному развитию России принято решение о выделении Омской области более 3 млрд рублей для создания инженерной инфраструктуры на новой площадке нашей ОЭЗ «Авангард», – заявил глава региона.

Отметим, что по словам Хоценко, федеральное финансирование позволит ускорить развитие особой экономической зоны и создать условия для привлечения новых инвесторов.