Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области к газовым сетям подключили 27,8 тыс. домовладений. Всего жители региона подали 44,6 тыс. заявок на технологическое присоединение, из которых 96 % уже переведены в договоры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

При этом газовые сети уже подвели к границам 34 тыс. земельных участков. Работы по подключению домовладений находятся на личном контроле губернатора Виталия Хоценко.

Для льготных категорий граждан предусмотрена дополнительная поддержка. Они могут получить субсидию или компенсацию расходов на покупку газового оборудования и проведение коммуникаций внутри участка.

Напомним, что в марте губернатор Виталий Хоценко сообщал о 24 тысячах подключенных к газу домовладений, а программу газификации разработали на 2026–2030 годы.