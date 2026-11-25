Фото: Омский студотряд

Во время рабочей поездки в Минск губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил Минский автомобильный завод. Этим летом на предприятии два месяца трудились 13 бойцов омского студенческого производственного отряда «Нитро» – студентов Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета и Омского автотранспортного колледжа. Они участвовали в проекте «Автозаводец» и работали на конвейере вместе с сотрудниками предприятия, осваивая производственные операции.

Визит губернатора на МАЗ связан и с обновлением общественного транспорта Омска. До 10 декабря в регион должны поступить 24 автобуса большого класса, собранных на белорусском заводе. Машины планируют задействовать на маршрутах № 24 и 110.

В Российских студенческих отрядах отмечают, что сотрудничество с белорусскими молодежными организациями давно вышло за рамки отдельных трудовых проектов. Оно развивается в том числе благодаря совместной работе на Белорусской атомной электростанции, где российские и белорусские студенты на протяжении нескольких лет участвовали в строительстве. Некоторые бывшие участники отрядов теперь работают на БелАЭС и продолжают поддерживать отношения, сложившиеся во время стройки.

Фото: Омский студотряд

Еще одним направлением сотрудничества стала Брестская крепость. Летом сводный студенческий строительный отряд Союзного государства имени Героя Советского Союза Петра Гаврилова участвовал в возведении Республиканского центра патриотического воспитания молодежи. Российские студенты работали вместе с белорусскими, помогая создавать площадку для молодежи двух стран.

Совместные проекты проходят и в формате добровольческих инициатив. Зимой международный отряд Снежного десанта РСО «Братство», в который вошли студенты из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана, работал на маршруте Омск – Исилькуль. Участники помогали местным жителям и проводили мероприятия для молодежи. Отряд также выезжал в Северо-Казахстанскую область – в район имени Магжана Жумабаева, где в 1959 году работали первые омские стройотрядовцы.

В феврале в Омске на площадке Агентства развития и инвестиций региона прошел карьерный форум «Труд крут». В нем участвовали молодежь, работодатели и эксперты из России, Казахстана и Беларуси. Там же был дан старт Международному Снежному десанту РСО.

Фото: Омский студотряд

В октябре 2026 года Омск принял первый Слет студенческих отрядов стран СНГ «Иртыш – территория дружбы и созидания». Белорусская делегация стала одной из самых представительных. Командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская выступила на пленарной дискуссии, посвященной молодежной дипломатии. Слет прошел при поддержке Фонда президентских грантов. В его рамках также представили первый грантовый конкурс для иностранных граждан и некоммерческих организаций с возможностью получить до 3 млн и 5 млн рублей соответственно.

Следующим этапом сотрудничества может стать участие иностранных студенческих отрядов в крупных проектах Омской области. В 2027 году регион планирует принять сводные команды из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана для работы на международной студенческой стройке «Иртыш – река дружбы». Она будет связана со строительством Северного обхода Омска, включая мосты через Иртыш и Омь. Виталий Хоценко во время визита в Минск пригласил белорусских студентов присоединиться к этой и другим крупным стройкам региона, в том числе к проектам по развитию аэропортовой инфраструктуры.

Фото: Омский студотряд

– Омск и Минск связывает не только новая техника. Но и общая отрядная история, которая продолжается – от БелАЭС до Северного обхода, от Брестской крепости до Исилькуля, от «Снежного десанта» до Слета студенческих отрядов стран СНГ. А сегодня омские студенты вложили труд в технику, которая поедет по улицам их родного города. Это ли не самый наглядный пример того, как молодость, трудолюбие и международная кооперация работают на будущее региона. Мы же ждем белорусских ребят на омской земле в 2027 году. И, как показала поездка губернатора, ждем не с пустыми руками – с реальными объектами, реальной работой и реальной дружбой, – отметил заместитель председателя Наблюдательного совета РСО Алексей Потейко.

Российские студенческие отряды – крупнейшее трудовое движение молодежи страны. Ежегодно в его проектах участвуют сотни тысяч человек, получая первый профессиональный опыт и заработную плату. Перед началом летнего трудового семестра бойцы могут бесплатно освоить дополнительную рабочую профессию. С 2021 года такой возможностью воспользовались более 170 тысяч человек.

Фото: Омский студотряд