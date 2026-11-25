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В Тарском районе Омской области погиб охотник, он стал жертвой медведя, которого сам же и подстрелил. Зверя нашли рядом уже мертвым. Отмечено, что встреча хищника и человека произошла в лесу, ближайший к месту трагедии населенный пункт находится в десяти километрах.

Все подробности смертельного инцидента, реакции властей, а также новые правила охоты на медведей в материале «Омск-информ».

Смертельная встреча в урочище

В общедоступных охотничьих угодьях Тарского района Омской области погиб житель города Тары. Произошла трагедия в период с 22 по 23 ноября 2026 года примерно в двух километрах от урочища Малиновка.

– По предварительным данным, мужчина охотился на соболя и имел разрешение на его добычу. Тело охотника обнаружил его родственник, который отправился на поиски после того, как мужчина не вернулся в охотничью избушку. Вблизи места происшествия обнаружен погибший бурый медведь с огнестрельными ранениями. > – По предварительной версии, медведь напал на охотника после того, как был ранен, – сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области.

– Также необходимо отметить: за предшествующий месяц выходов бурого медведя в населенные пункты не зафиксировано, – подчеркнули в ведомстве.

На трагедию отреагировали власти Омской области, глава региона Виталий Хоценко поручил провести проверку произошедшего и принять необходимые меры для обеспечения безопасности жителей.

Зверь расплодился

Омская область была и остается регионом, на территории которого живут медведи, особенно много зверя на северных территориях: Тара, Тевриз, Знаменка, Усть-Ишим, Муромцево, Седельниково. По данным регионального Минприроды на 1 апреля 2026 года, в Омской области насчитывался 2 151 бурый медведь. Самая многочисленная популяция обитает как раз в Тарском районе - 565 особей. В Тевризе зарегистрировано 290 медведей, в Знаменском – 280.

Встречи с бурым хищником стали фиксировать летом 2026 года, зверя видели в Усть-Ишимском районе, погибла собака. Сообщали о медведях рядом с жильем в Тарском, Саргатском районах, в Муромцево.

– В этом году впервые вживую, кроме зоопарка, увидела медведя. По трассе между с. Рязаны и д. Игоревка молодой мишка выскочил к машине. Чудом не сбили, муж успел вывернуть, да и не попали в аварию. Мишке примерно года два, очень красивый, темно-бурого окраса, на вид упитанный. > – Это было 26.07.26, – писала в соцсетях муромчанка.

Летом 2026 года череда жутких трагедий потрясла Россию, медведи будто объявили охоту на людей. Только с начала этого года Минприроды зафиксировало 87 нападений, 37 человек погибли. На середину ноября ведомство получило более 12 тыс. обращений о выходах хищников к населенным пунктам в 15 регионах. Среди них – Красноярский край, Иркутская и Томская области, Бурятия, Камчатка, Алтай, Забайкалье и Чукотка.

Взяться за контроль

Выход один, считают в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, это контроль численности, а значит, надо пересмотреть правила охоты на медведей.

Нововведение отменяет действовавшую ранее систему минимальных лимитов. Теперь каждому субъекту федерации вменяется в обязанность добывать треть популяции бурого зверя. Кроме того, охоту разрешили вести на протяжении всего сезона – с его начала и до завершения.

– При этом послаблений для самок, сопровождаемых медвежатами, не предусмотрено, – заявили в ведомстве.

Фото: vk.com/upr_zhivmir

В министерстве подчеркнули: норматив не означает, что под выстрел попадет каждый третий зверь. Фактические объемы изъятия будут определяться численностью животных в конкретном регионе. Само по себе требование не дает гражданину права добывать медведя без оформления всех предусмотренных документов – действующие правила охоты сохраняются.

Тем временем нападение медведя или волка на людей в пределах населенного пункта может получить статус чрезвычайной ситуации (ЧС). Приказ МЧС России опубликован на портале нормативных правовых актов, пишет «Парламентская газета». В таком случае запускаются определенные механизмы государственного реагирования: обязательный сбор и обмен информацией, выделение бюджетных ресурсов и привлечение сил гражданской обороны.