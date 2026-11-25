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В Омской областной клинической больнице до конца года установят новую медицинскую технику отечественного производства. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Маркелов.

В урологическое отделение поступит тулиевый волоконный лазер. С его помощью врачи смогут дробить камни в мочевыводящих путях независимо от их расположения, а также проводить эндоскопические операции по удалению новообразований предстательной железы и мочевого пузыря.

Для отделения нейрохирургии приобретут новый восьмисекционный операционный стол. Он позволит проводить операции пациентам с последствиями минно-взрывных ранений, а также вмешательства на периферической нервной системе и сосудах головного мозга. При этом врачи смогут менять положение пациента прямо во время операции. Кроме того, оборудование предназначено для извлечения осколков и жесткой фиксации головы во время хирургических манипуляций.

Еще один аппарат появится в отделении функциональной диагностики. Речь идет об ультразвуковом оборудовании экспертного класса, которое позволит проводить эхокардиографию и исследования сосудов, а также выявлять различные патологии на ранних стадиях.

При этом, по словам Маркелова, вся техника должна поступить в распоряжение больницы до конца года.

Напомним, ранее сообщалось, что в терапевтическом отделении городской больницы «пенсионного возраста» начали косметический ремонт.