Стали известны новые подробности о девушке, искалечившей студентку ножом под Омском

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Стали известны новые детали о жизни участниц жестокого нападения в Большеречье, где 19-летняя девушка устроила расправу над 17-летней студенткой местного сельскохозяйственного техникума. Как сообщает «НГС55» со ссылкой на районную администрацию, пострадавшая воспитывается в полной семье и характеризуется с положительной стороны.

– Она на повара-кондитера учится, на учете не состоит. Активно участвует в жизни техникума, отсутствуют пропуски без уважительных причин. С педагогами отношения удовлетворительные, очень интересуются учебной деятельностью, – рассказали в администрации.

Совсем иначе отзываются о нападавшей. По словам чиновников, девушка – сирота. Ей предлагали помощь с трудоустройством, но она уклонялась от обязанностей.

– Мы с ней общались и поняли, что она человек очень неответственный, замкнутый. Мы ее уговорили, мол: «Давай мы тебе поможем». Когда пришло время работать, она просто у нас потерялась. Потом уточнили, что для нее это свойственно, – отметили в районной администрации.

Выяснилось также, что за три дня до трагедии, 6 ноября, между девушками уже происходил конфликт. К нему была причастна и подруга обвиняемой, которая позже снимала расправу на видео.

– Была беседа. Родители приглашены в тот же день. Согласно решению совета по профилактике, девочку, которая снимала, поставили на внутренний профилактический учет, – пояснили власти.

Напомним, преступление произошло вечером 9 ноября в безлюдном месте неподалеку от Большереченского зоопарка. По версии следствия, 19-летняя злоумышленница из личной неприязни нанесла 17-летней знакомой множественные ножевые ранения. По данным источников «Омск-информа», нападение было спланированным: жертву заманили на встречу, где обвиняемая нанесла ей 51 удар заранее приготовленным кухонным ножом, пока подруга фиксировала происходящее на камеру.

Крики пострадавшей услышали прохожие, которые вызвали полицию. Скрывшуюся с места преступления нападавшую оперативно задержали и отправили под стражу. Пострадавшую студентку в тяжелом состоянии с большой кровопотерей доставили в реанимацию; сейчас, по данным медиков, угрозы ее жизни нет.

Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела. Ситуацию также взяла на контроль уполномоченный по правам ребенка в Омской области Елизавета Степкина, которая намерена проверить учебное заведение.

Расследование контролирует председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.