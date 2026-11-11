Силы ПВО отражают атаку беспилотников на Омскую область

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Силы ПВО Министерства обороны России отражают атаку украинских беспилотников на территории Омской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виталий Хоценко.

Губернатор призвал жителей Омской области сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

– Силы ПВО Минобороны России отражают атаку украинских БПЛА на Омскую область. Прошу сохранять спокойствие, обо всех подозрительных ситуациях сообщать по телефону 112, – написал Хоценко.

Напомним, глава региона сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в 15:40, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.

Позже в пресс-службе губернатора сообщили, что на территории области могут наблюдаться сбои в работе мобильного интернета и связи. Ранее омичи рассказали, где было слышно сирены.

В связи с опасностью в Омске были эвакуированы «G-Drive Арена» и театр «Галерка», отменены вечерние спектакли в театрах.