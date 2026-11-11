Из-за беспилотников самолет из Петербурга не смог сесть в Омске

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В Омском аэропорту из-за введенного режима беспилотной опасности изменилось расписание авиарейсов. Пассажирский борт, следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Омск, отправили на запасной аэродром в Новосибирск.

Этот же самолет должен был выполнить обратный рейс из Омска в Северную столицу. Вылет планировался на 17:40, пассажиры успели пройти регистрацию, однако отправление перенесли на 20:50.

Кроме того, в воздушной гавани задерживаются вылеты в Сургут и Ханты-Мансийск. Впрочем, графики этих двух рейсов были сдвинуты еще до объявления тревоги.

Сегодня глава региона Виталий Хоценко сообщил о введении режима опасности атаки БПЛА на территории Омской области в 15:40, после чего Росавиация и органы управления воздушным движением ввели временные ограничения в Омском аэропорту на прием и выпуск самолетов.