Омичам придется ждать самолет в Петербург до самого вечера

omskinform.ru

Сегодня, 11 ноября, пассажиры Омского аэропорта столкнулись с задержкой рейсов в Санкт-Петербург. По данным онлайн-табло, самолет, следующий из Омска в Северную столицу, вместо запланированных 08:25 вылетит только в 17:40 по омскому времени.

Изменилось и время прибытия обратного рейса. Он должен был приземлиться в Омске в 07:25, однако теперь время прилета не указано. Остальные рейсы, согласно онлайн-табло, выполняются по расписанию.

Отметим, что причиной задержки рейсов могли стать ограничения в работе аэропорта Пулково. Минувшей ночью воздушная гавань Санкт-Петербурга временно приостанавливала прием и отправку самолетов. По данным Росавиации, ограничения, введенные для обеспечения безопасности полетов, сняли в 10:27 по омскому времени.