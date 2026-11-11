Путин присвоил многодетной омичке звание «Мать-героиня»

В Омске наградили семьи, в которых воспитывается большое количество детей. Так, указом президента России Владимира Путина звание «Мать-героиня» присвоено Лидии Гармс, воспитавшей десятерых детей.
Орденом «Родительская слава» награждены Дмитрий и Надежда Гришины, родители семерых детей, а также Андрей и Татьяна Шутовы, воспитывающие восьмерых. Еще четыре многодетные семьи удостоены медали ордена «Родительская слава».
Также высокие государственные награды и почетные звания были вручены омичам, которые своим трудом вносят вклад в развитие Омской области и всей России. Среди награжденных – ведущий инженер-программист Центрального конструкторского бюро автоматики, получивший орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, и машинист электропоезда, отмеченный медалью «За развитие железных дорог».
Представителю педагогической сферы присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации», представителю спортивной сферы – «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Работникам производственного объединения «Полет» присвоено звание «Заслуженный работник промышленности Омской области», медработникам – «Заслуженный работник здравоохранения Омской области».