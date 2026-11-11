В Омске открыли мемориальную доску снайперу, дошедшему до Берлина

Фото: admomsk.ru

В Омске открыли мемориальную доску в честь ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Мелехина. На церемонию пришли мэр Сергей Шелест и председатель Омского городского совета Владимир Корбут, родные и близкие фронтовика, общественники и юные омичи.

Дмитрий Алексеевич родился 11 ноября 1926 года в рабочем поселке Большеречье. Повестка пришла в ноябре 1943-го, когда ему исполнилось 17: новобранцев повезли в Калачинск, в 17-ю окружную школу снайперов, где полгода бойцы осваивали воинскую науку. 15 мая 1944 года их отправили на фронт.

Мелехин воевал в составе Первого Белорусского фронта от Бобруйска до Берлина, участвовал в освобождении Варшавы и взятии Берлина, а День Победы встретил в Берлине. У него 18 наград, в том числе орден Великой Отечественной войны, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». В преддверии 80-летия Победы Мелехину присвоили звание «Почетный гражданин города Омска».