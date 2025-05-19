Среди наград Дмитрия Мелехина – орден Отечественной войны II степени, медали «За взятие Берлина» и «За отвагу».

Стало известно о кончине ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Мелехина. В этом году ему бы исполнилось 99 лет. Печальную новость озвучил мэр Омска Сергей Шелест, подчеркнув значимость ушедшего героя.

– Не стало участника Великой Отечественной войны Дмитрия Алексеевича Мелехина. Познакомился с ветераном три года назад, и все это время мы регулярно встречались: накануне 9 Мая и накануне дня его рождения. Буду помнить его как очень светлого и душевного человека. Вечная память герою, добрая память достойному сыну Отечества, – сообщил мэр.

Биография Дмитрия Мелехина наполнена героизмом и преданностью Родине. Война застала его молодым солдатом Красной Армии, в 17-летнем возрасте он пошел защищать страну, сражаясь в составе Первого Белорусского фронта. Солдат участвовал в исторических событиях освобождения Польши и захвата немецкой столицы Берлина, награжденный орденами и медалями, включая орден Отечественной войны II степени, медаль «За взятие Берлина» и «За отвагу».

Закончив войну, Дмитрий вернулся в Омскую область, где продолжил трудовую деятельность, воспитывая детей и оставаясь активным участником общественной жизни. Даже в преклонном возрасте, будучи глубоким пенсионером, он продолжал вести активную социальную деятельность, выступая на общественных мероприятиях и рассказывая молодежи о подвигах героев прошлого.

До последних дней жизни ветеран проживал в одиночестве, иногда навещаемый близкими родственниками. Память о Дмитрии Мелехине останется навсегда примером мужества, патриотизма и человечности, вдохновляющим поколения омичей.