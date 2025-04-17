Первым из 34 ветеранов почетное звание получил Дмитрий Мелехин.

Сегодня, 17 апреля, мэр Омска Сергей Шелест совместно с председателем Омского горсовета Владимиром Корбутом торжественно наградили ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Мелехина званием «Почетный гражданин города Омска», передав ветерану удостоверение, нагрудный знак и сопутствующие регалии.

Данная церемония ознаменовала начало процедуры награждения фронтовиков, которая будет распространяться на все городские округа. Как сообщил мэр, всего почетными знаками будут награждены 34 участника Второй мировой войны. Они получат аналогичные наборы почетных знаков, как и Дмитрий Мелехин.

Дмитрий Мелехин начал военную службу в возрасте 17 лет, став бойцом Красной армии. Служба проходила в рядах войск Первого Белорусского фронта, в составе которого принимал участие в освобождении польской столицы Варшавы и штурме Берлина. Его боевые заслуги отмечены орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За взятие Берлина», медалью «За отвагу» и прочими государственными наградами.

После окончания войны Дмитрий Алексеевич переехал обратно в Омскую область, посвятив жизнь труду на благо родного края, воспитанию детей и активной гражданской работе. До последнего времени он активно взаимодействовал с местными общественными организациями, выступал на мероприятиях и проводил встречи со школьниками. Сегодня ветерану 98 лет, Дмитрий Алексеевич живет один, периодически его навещают близкие.