В реанимации: в Минздраве рассказали о состоянии порезанной девушки из омского села

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Девушка из Большеречья, подвергшаяся нападению двух сверстниц, находится в реанимации в тяжелом состоянии. У девушки большая кровопотеря, сообщили «Омск-информу» в региональном Минздраве.

– Ребенок находится в реанимации в детском стационаре Омска в тяжелом состоянии, с большой кровопотерей (компенсированной). Медицинская помощь оказана в полном объеме, угрозы жизни нет, – отметили в Минздраве.

Напомним, нападение произошло вечером 9 ноября. По данным следствия, 19-летняя девушка из-за личной неприязни заранее взяла кухонный нож и заманила 17-летнюю знакомую в безлюдное место. Там она нанесла потерпевшей 17 ножевых ранений, а ее подруга снимала происходящее на телефон.

Довести задуманное до конца подозреваемой помешали случайные прохожие. Услышав крики о помощи, они вызвали полицию. Нападавшая попыталась скрыться, однако вскоре ее задержали правоохранители.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Задержанная признала свою вину. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.