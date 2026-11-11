В полиции рассказали о нападении на девушку в Омской области

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В Большеречье задержали 19-летнюю местную жительницу, подозреваемую в покушении на убийство 17-летней знакомой. По версии следствия, девушка заманила бывшую однокурсницу в безлюдное место и несколько раз ударила ее ножом. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Как установили следователи, нападение произошло вечером 9 ноября. Из-за личной неприязни к знакомой 19-летняя девушка заранее взяла из дома кухонный нож, а затем пригласила потерпевшую в безлюдное место. Там она нанесла 17-летней студентке множественные ножевые ранения. При этом происходящее снимала на мобильный телефон подруга нападавшей.

Однако довести преступление до конца подозреваемой не удалось. Крики о помощи услышали случайные прохожие и сообщили о случившемся в полицию. Девушка попыталась скрыться, но вскоре ее задержали правоохранители.

Пострадавшую с ножевыми ранениями доставили в больницу, где ей оказывают медицинскую помощь. Задержанная признала свою причастность к нападению.

Сейчас следствие намерено добиться заключения подозреваемой под стражу. Прокуратура поддержит соответствующее ходатайство в суде. Параллельно надзорное ведомство проверит, как органы системы профилактики исполняли обязанности по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Кроме того, прокуратура уже внесла представление директору техникума, в котором учились девушки. Поводом стала недостаточная работа образовательного учреждения по предупреждению конфликтов между студентами. По результатам проверки ведомство также рассмотрит вопрос о принятии дополнительных мер прокурорского реагирования.